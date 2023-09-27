Артем Мілевський вже декілька днів перебуває на лікуванні в одній із приватних клінік, де спеціалісти намагаються повернути до адекватного життя колишнього футболіста Динамо. Усі витрати за лікування взяв на себе президент київського клубу Ігор Суркіс, який переживає за життя колишнього нападника "біло-синіх".

До теми Історія падіння Артема Мілевського: як легенду Динамо згубили алкоголь, війна і сумнівні зв'язки

Позитивні новини із лікування Мілевського

Відзначимо, що спершу Міля відмовлявся від допомоги своїх друзів та людей, яким небайдужа його доля. Однак у минулому талановитого футболіста таки вдалось завезти у туди, де його можуть повернути до нормального життя. Адже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну психологічний стан Мілевського скотився до справжнього жаху.

Одним із таких, який не покинув Мілю у біді, став його колишній партнер по команді та друг Олександр Алієв. Він регулярно відвідує Артема у лікарні та 27 вересня розповів про позитивну динаміку лікування "кента".

Всім привіт. Щойно був у Тьоми. Його стан стабілізується. Все більш-менш. Але, звісно, ще тривалий процес реабілітації. Нічого, впорається кентяра. Кент – молодчик,

– сказав Алієв.

Відзначимо, що обидва колишні футболісти Динамо встигали відзначатись не лише на футбольному полі, а й за його межами, але у неприємному векторі. І Мілевський, і Алієв свого часу любили "погульбанити" у нічних клубах в компанії алкоголю. Якщо після 24 лютого 2022 року Алієв став на захист рідної країни та пішов у ЗСУ, то з Мілевським справи пішли по похилій.

На щастя, завдяки кваліфікованим лікарям та усім небайдужим Мілевський знову зможе повернутись до звичайного життя. Однак для цього Артему потрібно знову не зірватись.

До слова. У середині вересня у соцмережах Мілевського з'явився прайс послуг у новій справі колишнього футболіста. Артем тоді дав чітко зрозуміти, що буде розвиватись у ніші блогерів. Однак тепер із цим треба зачекати.