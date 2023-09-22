Бывший футболист Динамо Артем Милевский все дальше продолжает разглашать своих фанатов. Во время войны этнический белорус скатился в очень плохое состояние.

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О желании спасти Артема заявили многие известные люди, но похоже, что сам он не готов меняться. 24 канал упоминает историю падения Милевского.

Милевский – легенда Динамо

Для многих болельщиков Артем стал кумиром в 00-е и начале 10-х. Воспитанник Динамо забил 87 голов за киевлян, трижды становился чемпионом и даже выигрывал бомбардирскую гонку в УПЛ.

Мало кто поверит, но именно Милевский является лучшим бомбардиром в истории дерби с Шахтером (8 голов). А за его два дубля Спартаку в квалификации Лиги чемпионов 2008-2009 года Артема готовы были носить на руках.

Правда, в начале 10-х уже начали появляться колокольчики, что полностью реализовать свой потенциал уроженцу Минска не получится. Артема постоянно замечали в ночных клубах Киева, с дисциплиной было плохо.

Спад в карьере и успехи в ютубе

Карьера в Динамо завершилась с назначением Блохина (и приходом Милевского на его презентацию в халате). А после Киева успехи игрока становились все менее значимыми.

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Газиантепспор, Хайдук, РНК Сплит, Конкордия, Тосно, Динамо Брест и Минай – явно не такую карьеру прочили одному из лучших форвардов Динамо в XXI веке. Артем завязал с футболом в 2021-м и казалось, что нашел свое призвание.

Ютуб-канал игрока "Миля" стремительно развивался. Сам Милевский делал интересный контент, в своем духе – веселился, тусил, делал челленджи и путешествовал. Пока не началась полномасштабная война…

Все изменила война

Именно после 24 февраля 2022 года жизнь Артема конкретно дала трещину и он пустил его в самотек. В первые дни после полномасштабного вторжения России Милевский изредка выходил в СМИ и соцсети, но гораздо реже, чем раньше.

Сначала Артем записывал видео с паркинга, где в слезах просил о мире:

Позже в интернете стали появляться фотографии. как Милевский занимается волонтерской помощью, а именно грузит коробки с продуктами для пострадавшего населения. О ведении ютуб-канала речи не идет, там с февраля 2022-го и по август этого года не было ни одного нового видео.

Последнее видео на ютуб-канале "Миля" от февраля 2022-го:

Скандал с Астафьевой

А в мае 2022 года Артем впервые попал в скандал во времена полномасштабной войны. Известная певица Дарья Астафьера рассказала, как волонтерила в одном из заведений Киева, готовя еду для бойцов ВСУ. Там она встретилась с Милевским.

С ним произошло столкновение, когда он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал: "Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?" Я уже не удержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить себе и своим друзьям суп, с которыми ты отдыхал ночью". И он перестал приходить,

– рассказала Астафьева.

Сам Милевский эту ситуацию не комментировал, но иногда подкалывал Дарью после этого случая. К примеру, фотографией с супом в инстаграм.

Тогда же Артем рассказал интервью, что скучает по родителям. Он признался, что они сейчас находятся в Беларуси, как сестра, и не полностью понимают, что происходит в Украине. Говорит, что пытается не поднимать эту тему с ними, но очень хочет их обнять.

Большое интервью Милевского и Алиева:

Первые тревожные колокольчики

Похоже, что эта ситуация и загнала нападающего в долгосрочную депрессию. С лета 2022-го Артем вообще пропал из инстаграм, а о его состоянии сообщали только третьи лица.

Началась война, и это затянуло его в депрессивное состояние. Милевского, по-моему, нужно попытаться как-то поддержать и интегрировать в жизнь. Я с ним разговаривал. На него сильно повлияла война, когда он увидел, как бомбят, как умирают люди. Он говорит, что не понимает, зачем все это делается. Хочу, чтобы все поняли, что он очень глубоко проникся всеми событиями и ему не безразлично,

– рассказал Роман Бебех.

Многие пересекались с Милевским в разных пабах на просмотрах матчей. Рассказывают о плохом внешнем виде игрока, лишнем весе и признаках злоупотребления алкоголем.

Милевский вернулся, проблемы остались

С февраля 2023 года Артем вновь стал появляться в публичной плоскости. 24 февраля он написал теплый пост в поддержку Украины: "365 дней. Со многими познакомился за этот год, всем жму руку! Всем респект! Браво, Украина".

А в начале марта вместе со своим старым другом и кентом Александром Алиевым впервые появился на матче Динамо. Вид Артема красноречиво дает понять, что у него проблемы со здоровьем.

Милевский посетил матч Динамо – Ингулец:

Впоследствии Милевский чаще стал поститься в инстаграм, анонсировал даже возобновление своего ютуб-канала "Миля" и наведался на прощальный матч Евгения Селезнева. Впрочем, о проблемах Артема снова громко заговорил экстренер Динамо Александр Хацкевич.

Я знаю, что человеку нужно помочь. Вот и все. Сегодня ему нужна помощь. Когда он был футболистом, то обжегся со своими друзьями. Сегодня, может, он снова попал не в ту компанию, которая нужна. Но всегда есть люди, готовые помочь. То, что я увидел… Я с удовольствием помогу, потому что я потерял лучшего друга Валентина Белькевича. Возможно, также из-за этой ситуации, которая сейчас с Артемом была – неопределенность после ухода из Динамо. Он быстро сгорел. Не хочется терять Артема,

– рассказал Хацкевич.

В свою очередь, журналист Сергей Болотников рассказал о финансовых проблемах Милевского. По его информации, у Артема закончились деньги, а связки со своим бывшим агентом Александром Панковым игрок оборвал.

Унизительная реклама капперов

Ситуация стала более ясна в июне. На своей странице в инстаграм Милевский начал рекламировать очень сомнительных капперов. Это люди, продающие прогнозы на спортивные события на основе своих инсайдерских данных.

Грубо говоря, на основе информации о договорных матчах. Состояние Артема на видео продолжает огорчать всех, с кем он был знаком. Лишний вес, проблемы с дикцией, всегда закрыты глаза в очках и немало признаков нетрезвого состояния.

Позже эксгравец завел себе корпоративную страницу, где предлагает свои услуги за деньги – пост в инстаграм, серия сторез, Reels, выезд на праздник, поздравления с днем рождения и т.д.

Последней (пока) каплей в падении Милевского стало видео, где он подписывает мяч и футболку для какого-то неизвестного аукциона для помощи "нуждающимся". Состояние украинца все такое же красноречивое, о трезвом уме и адекватной реакции на события речи не идет.

Артём Милевский: без друзей и помощи

Именно после этого откровенно заговорили о проблемах Артема его самые близкие друзья по футболу – Евгений Селезнев и Александр Алиев. Первый признался, что Миля отказывается от квалифицированной помощи и даже не берет трубку. В свою очередь, "Кент" лишь подтвердил эту информацию.

Вчера Артем должен был выехать в больницу, мы все договорились с врачом. Все это был готов оплатить Игорь Михайлович Суркис. Он сказал мне, чтобы я его положил в больницу на реабилитацию и готов все оплатить. Ну до сих пор человек не берет трубку, не хочет. Так что я вас прошу, больше не пишите мне помочь "кенту". Я готов в течение 5-6 месяцев сделать это, но человек меня не слышит. Он сам этого лично не хочет,

– заявил Алиев.

Похоже, что даже самый близкий друг Артема уже оказался в его "черном списке". Кстати, недавно на ютуб-канале Милевского вышел ролик с его участием в съемке фильма "Довбуш".

Правда, радоваться нечему. Ролик был снят в 2021 году, а нынешнее состояние Артема продолжает вызывать все большее беспокойство. Похоже, украинский футбол окончательно теряет свою легенду 00-х.

От того героя, который забивал "барышкой" на ЧМ-2006, ставил на колени Спартак и неоднократно избивал Шахтер, не осталось ни грамма. Его заменили другие граммы, а скорее даже литры...