Однако с начала полномасштабного вторжения звездный футболист очень болезненно воспринял российскую агрессию. Он перестал этим заниматься и надолго пропал с публичного поля.
К теме Преодолел депрессию: Артём Милевский анонсировал громкий возврат впервые во время войны
Возвращение Милевского
В 2023 году он начал появляться на публике, а теперь объявил о новой для себя работе. Милевский в соцсетях сообщил о создании корпоративной страницы, где представлен список услуг, которые он будет предоставлять в дальнейшем.
Артем полноценно переходит в ряды инстаблоггеров и будет заниматься рекламой. Цены варьируются от 400 до 2500 евро. Кроме рекламы можно заказать поздравление от Милевского с днем рождения и опцию "выезд" в пределах Киева.
Прайс услуг от Милевского / инстаграм футболиста