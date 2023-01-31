Допустите россиян в Олимпиаду – мы туда не поедем: четкая позиция европейского комитета

Президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмерс заявил, что они поддерживают позицию Украины в конфликте с МОК. Латвия готова бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже

Жорж Тикмерс решил гулять на широкую руку. Президент ЛОК также намерен порекомендовать всем спортивным федерациям Латвии призвать международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных олимпийских соревнованиях.

Достойно внимания 40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК, – Беленюк поблагодарил Польшу за создание коалиции

Бойкот Латвии

Жорж Тикмерс избрал четкую позицию справедливости. Президент ЛОК также рассказал, при каком условии Латвия сможет принять участие в предстоящих Олимпиадах.

Позиция Латвии такова – если бы эти Игры проходили сейчас и в них принимали участие спортсмены из России и Беларуси, то латвийская команда не поехала бы на эту Олимпиаду. Мы все вместе надеемся, что война закончится, Украина победит и тогда будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Тогда, конечно, латвийские спортсмены также смогут участвовать в таких Олимпиадах,

– рассказал Тикмерс.

Что известно об абсурдном решении МОК