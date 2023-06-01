"Е***о свое закрой": чемпионка Ролан Гаррос обматерила болельщицу во время теннисного матча

Спортсменка из Латвии Елена Остапенко продемонстрировала отличное владение русским языком. Яркий спич титулованной теннисистки шокировал присутствовавших на трибунах.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко во втором круге Ролан Гаррос проиграла 69-му номеру WTA американке Пейтон Стирнс – 3:6, 6:1, 2:6. В первом сете у 25-летней спортсменки возник конфликт с одной из болельщиц на трибунах, пишет 24 Канал.

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При счете 1:4 американка совершила подачу навылет, а Остапенко после этого начала ссориться с одной из болельщиц. Латвийская теннисистка не подбирала слова, но доступно объяснила женщине, что ей нужно замолчать и покинуть трибуну.

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В итоге Елена Остапенко завершила выступления в одиночном разряде на Ролан Гаррос. Однако латвийская теннисистка продолжит выступления в парном разряде, где будет играть вместе с украинкой Людмилой Киченок.

Что известно о Елене Остапенко