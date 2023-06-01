Латвійська тенісистка Єлєна Остапенка у другому колі Ролан Гаррос програла 69-му номеру WTA американці Пейтон Стірнс – 3:6, 6:1, 2:6. У першому сеті у 25-річної спортсменки виник конфлікт з однією з вболівальниць на трибунах, пише 24 Канал.
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За рахунку 1:4 американка зробила подачу навиліт, а Остапенко після цього почала сваритися з однією з вболівальниць. Латвійська тенісистка не підбирала слів, але доступно пояснила жінці, що їй потрібно замовкнути та покинути трибуну.
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У підсумку Єлєна Остапенко завершила виступи в одиночному розряді на Ролан Гаррос. Проте латвійська тенісистка продовжить виступи в парному розряді, де гратиме разом з українкою Людмилою Кіченок.
Що відомо про Єлєну Остапенко
- Нагадаємо, що у 2017 році Єлєна Остапенко стала переможницею Ролан Гаррос.
- Латвійська тенісистка українського походження займає 17-е місце у рейтингу WTA. Її найвищою позицією було 5 місце у 2018 році.
- Її батько Євген Остапенко – український футболіст із Запоріжжя (там живе та її бабуся).
- У березні 2023 року Олімпійський комітет Латвії покарав Остапенко за участь у комерційних змаганнях зі спортсменами країн-агресорів – Росії та Білорусі.