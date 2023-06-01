Латвийская теннисистка Елена Остапенко во втором круге Ролан Гаррос проиграла 69-му номеру WTA американке Пейтон Стирнс – 3:6, 6:1, 2:6. В первом сете у 25-летней спортсменки возник конфликт с одной из болельщиц на трибунах, пишет 24 Канал.
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При счете 1:4 американка совершила подачу навылет, а Остапенко после этого начала ссориться с одной из болельщиц. Латвийская теннисистка не подбирала слова, но доступно объяснила женщине, что ей нужно замолчать и покинуть трибуну.
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В итоге Елена Остапенко завершила выступления в одиночном разряде на Ролан Гаррос. Однако латвийская теннисистка продолжит выступления в парном разряде, где будет играть вместе с украинкой Людмилой Киченок.
Что известно о Елене Остапенко
- Напомним, что в 2017 году Елена Остапенко стала победительницей Ролан Гаррос.
- Латвийская теннисистка украинского происхождения занимает 17 место в рейтинге WTA. Ее высшей позицией было 5 место в 2018 году.
- Ее отец Евгений Остапенко – украинский футболист из Запорожья (там живет и его бабушка).
- В марте 2023 года Олимпийский комитет Латвии наказал Остапенко за участие в коммерческих соревнованиях со спортсменами стран-агрессоров – России и Белоруссии.