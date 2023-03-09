25-летняя теннисистка поплатилась за свои нелепые поступки. Генеральный секретарь Олимпийского комитета Латвии (ЛОК) Карлиса Лейниекса сообщила, что Елену Остапенко лишили государственного финансирования по итогам заседания правления организации.

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Будет знать, как играть с врагами

Также такое наказание получили двое велосипедистов Том Скуинас и Кристас Нейланда т и еще двое теннисисток – Даниэла Висмане и Дарья Семенистая. Однако имя Остапенко самое громкое среди этой когорты спортсменов.

Все они участвовали в коммерческих соревнованиях со спортсменами стран-агрессоров – России и Белоруссии.

Интересно, что Остапенко неплохо так уселась на два кресла. Она заработала деньги на соревнованиях с "коллегами по цеху" из России и Беларуси и выступает в паре с украинской теннисисткой Людмилой Киченок в турнирах парного разряда.

Именно эта украинско-латвийская пара сыграет в парном разряде турнира Индиан-Уэллс в США. В первом матче Людмила Киченок и Остапенко встретятся с другим дуэтом, где играет другая украинка, Марты Костюк и Елены Габриэлы Русе из Румынии. Начало матча 10 марта. Ориентировочное время встречи в 21:00 по Киеву.

Что известно о Елене Остапенко

Латвийская теннисистка, которая занимает 25 место в мировом рейтинге WTA.

В 2023 году заработала более 500 тысяч долларов призовых, но не завоевала ни одного трофея. Оформила 9 побед при 6 поражениях.

В общей сложности за карьеру Остапенко подняла над своей головой 5 титулов и заработала более 12 миллионов долларов призовых.

К слову. 10 марта Остапенко еще и проведет одиночный матч на Индиан-Уэллс. Ее соперницей будет белорусская Александра Саснович.