Форвард Барселоны ушел в туалет во время матча Лиги чемпионов и не вернулся на поле. Каталонцы некоторое время играли в меньшинстве.

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Насыщенный день для Ямала

Барселона в рамках второго тура Лиги чемпионов гостила у Порту. "Сине-гранатовым" удалось минимально одолеть своего соперника со счетом 0:1. В стартовом составе каталонцев появился молодой талант Ламин Ямал, ставший к тому же самым молодым игроком Лиги чемпионов, выходившим на поле с первых минут матча. На сегодняшний день испанцу исполнилось 16 лет и 83 дня, а ранее статус младшего игрока старта в истории турнира принадлежал Селестину Бабаяро (Андерлехт). Нигериец установил предварительный рекорд в возрасте 16 лет и 86 дней.

Но вот Ямал отметился не только невероятным достижением, но также устроил курьез дня в Лиге чемпионов. Дело в том, что во время поединка с драконами Ламин почувствовал боль в животе и на 71-й минуте игры решил пойти в туалет. Но вот талантливый нападающий долго не возвращался на газон, поэтому главному тренеру каталонцев Хави пришлось делать вынужденную замену и уже на 80-й минуте вместо Ямала вышел Маркос Алонсо. Барселона играла в меньшинстве 9 минут, однако преимущество Порту не конвертировали в результат.

Кстати говоря. Недавно Барселона продлила контракт с талантливым игроком до 2026 года (максимальный срок соглашения для 16-летнего футболиста по правилам ФИФА). Клаусул за форварда составит один миллиард евро.

Напомним, что группу Н вместе с Барселоной и Порту также формируют Шахтер и Антверпен. Во втором туре украинцы устроили невероятным камбэк в игре с бельгийцами, отыграв три мяча.. Таким образом, каталонцы заняли первое место в квартете (6 очков), "драконы" и "кроты" делят второе место (по 3 пункта), а "красные" оказались на последней позиции не набрав еще ни одного балла.