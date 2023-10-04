Порту – Барселона 0:1

Гол: Торрес, 45+1

Хотя Барселона подошла к этому матчу в статусе фаворита, но первый острый момент был у ворот. Эустакио пытался поразить нижний угол ворот, но тер Штеген был на месте, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украинский нокаут для Антверпена: Шахтер создал нереальный камбэк в Лиге чемпионов

Уже через несколько на газоне в штрафной каталонцев оказался Тареми. Хозяева поля сигнализировали о фоле со стороны соперника. Но судья был неумолим, отклонив все апелляции футболистов Порту. Даже давление трибун не воздействовало на главного арбитра матча – без пенальти.

Барселона ответила очень острым ударом от Феликса, активно начавшего поединок. Однако с его ударом справился Кошта. Классный сэйв выдал голкипер Порту.

Далее в первом тайме последовал целый звездопад желтых карточек. Сразу три футболиста за короткий период увидели перед собой желтый свет.

Казалось, первые 45 минут закончатся нулевой мировой. Но на первой компенсированной до поединка минуте Торрес наказал Порту за ошибку и открыл счет в матче в пользу Барселоны – 0:1.

Гости из Каталонии с минимальным преимуществом по счету ушли на 15-минутный отдых.

Не успели все болельщики занять свои места на трибунах, как их любимцы могли забивать. Мяч после мощного удара Мариу пролетел рядом с владениями тер Штегена.

Во втором тайме хозяева снова нашли моменты, чтобы потребовать в рефере пенальти после падения Пепе. Судья снова не повел себя на провокации португальского клуба и своим решением показал, что все было в пределах правил.

Не дожали испанцев

Через две минуты немецкий голкипер Барселоны дважды спасал команду от пропущенного гола. Сначала тер Штеген справился с ударом Венделла, а уже в следующей атаке показал чудеса мастерства после выстрела Тареми.

Голкипер Барселоны был одним из лучших на футбольном поле.

По ходу второго тайма могли хозяева равнять счет, если бы судья не изменил своего решения. Арбитр назначил пенальти из-за открытой игры рукой в Канселле, но после пересмотра ВАР отменяет данное решение.

Еще через некоторое время Тареми ударом через себя прошивал тер Штегена, но на этот раз лайнсмен увидел офсайд в пользу испанцев. А мог быть лучший гол не только второго тура.

Большое количество желтых карточек вылилось в удаление Хави.