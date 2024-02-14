Лацио – Бавария 1:0

Гол: Иммобиле, 69 (пен)

На этой неделе в Лиге чемпионов 2023-2024 стартовала стадия плей-офф. На среду был назначен матч с участием одного из фаворитов турнира Баварии, которая поехала в гости к Лацио, пишет 24 канал.

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Команда Томаса Тухеля пока не впечатляет в этом сезоне. Мюнхенцы уступили в лобовой битве за чемпионство Байеру и теперь отстали от леверкузенцев на 5 очков. Кроме того, Бавария позорно вылетела из Кубка Германии от Саарбрюкена из третьего дивизиона.

Добавляет тренеру проблем и кадровая ситуация, ведь из-за травм не были доступны Коман, Гнабри, Дэвис и Лаймер. Но несмотря на это именно немцы были фаворитом в паре против Лацио.

Однако Бавария играла довольно инертно и не была настроена прибить римлян как можно быстрее. Мюнхенцы часто били в сторону ворот Проведеля, но все удары были мимо створа.

А вот Лацио свой шанс дождался в середине второго тайма. Упамекано в собственной площадке грубо сыграл против Исаксена, наступив датчанину прямой ногой на ахилл.

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Судья был безжалостен к французу – красная карточка и пенальти. Приговор уверенно исполнил Чиро Иммобиле. Команды после этого провели ряд замен, а Бавария бросилась отыгрываться.

Однако прицел у Кейна и компании в этот вечер явно был не настроен. Удары летели мимо или блокировались защитниками. Это позволило Лацио отпраздновать сенсационную победу.

А вот Бавария близка теперь еще и к провалу на евроарене. Если 5 марта Тухель не возьмет реванш у Лацио на своем поле, есть большая вероятность досрочного увольнения Томаса из мюнхенского клуба.