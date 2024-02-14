Лаціо – Баварія 1:0

Гол: Іммобіле, 69 (пен)

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2023-2024 стартувала стадія плей-оф. На середу був призначений матч за участю одного з фаворитів турніру Баварії, яка поїхала в гості до Лаціо, пише 24 канал.

До теми Лунін запалює в Лізі чемпіонів: феєричні сейви Андрія дозволили Реалу втримати перемогу – відео

Команда Томаса Тухеля поки не вражає цього сезону. Мюнхенці поступились у лобовій битві за чемпіонство Баєру і тепер відстали від леверкузенців на 5 очок. Крім того, Баварія ганебно вилетіла з Кубка Німеччини від Саарбрюкена з третього дивізіону.

Додає тренеру проблем і кадрова ситуація, адже через травми не були доступні Коман, Гнабрі, Девіс та Лаймер. Але попри це саме німці були фаворитом у парі проти Лаціо.

Проте Баварія грала доволі інертно і не була налаштована прибити римлян якомога швидше. Мюнхенці часто били в бік воріт Проведеля, але всі удари були повз ствір.

А ось Лаціо свій шанс дочекався в середині другого тайму. Упамекано у власному майданчику грубо зіграв проти Ісаксена, наступивши данцю прямою ногою на ахілл.

Читайте також Вже зовсім інший Манчестер: МанСіті без проблем прибив Копенгаген у Лізі чемпіонів – відеоогляд

Суддя був безжалісний до француза – червона картка та пенальті. Вирок впевнено виконав Чіро Іммобіле. Команди після цього провели низку замін, а Баварія кинулась відіграватися.

Проте приціл у Кейна та компанії цього вечора явно був не налаштований. Удари летіли повз або блокувались захисниками. Це дозволило Лаціо відсвяткувати сенсаційну перемогу.

А ось Баварія близька тепер ще і до провалу на євроарені. Якщо 5 березня Тухель не візьме реванш у Лаціо на власному полі, є велика ймовірність дострокового звільнення Томаса з мюнхенського клубу.