В сезоне-2020/2021 права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине имеют холдинг "Медиа группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo. К теме Как Лацио собирается удивить Баварию: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов По телевидению матч Лацио – Бавария покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00. Смотреть онлайн матч Лацио – Бавария можно на платформе Oll.tv это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 2". Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv.требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц. Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный. Также матч Лиги чемпионов Лацио – Бавария показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц. Бавария уверенно преодолела групповой этап. Немецкая команда одержала 5 побед и одну игру свела к ничьей. В группе Баварии противостояли Локомотив Москва, Зальцбург и Атлетико. Зато Лацио обеспечил себе выход в 1/8 финала только в последнем туре, когда сыграл вничью с бельгийским Брюгге. Первое место в группе Лацио заняла Боруссия Дортмунд. Также в группе выступал российский Зенит.