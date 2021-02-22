Жребий свел римский Лацио и мюнхенскую Баварию в 1/8 финала Лиги чемпионов. Что прогнозируют букмекеры в противостоянии Лацио и Баварии читайте на Спорт 24.

Пути Лацио и Баварии пересекутся впервые. Если Бавария постоянный участник не только группового этапа Лиги чемпионов, но и раунда плей-офф, то Лацио вернулся на групповой этап впервые с 2007 года.

Кстати Бавария потеряла важного футболиста перед матчем с Лацио

Сейчас Бавария переживает спад в игре. Мюнхенцы сенсационно потеряли очки в двух подряд турах Бундеслиги. Сперва Бавария сыграла вничью с Арминией, пропустив 3 гола, а затем проиграла Айнтрахту.

Также Бавария имеет серьезные кадровые потери. На матч в Италию полетели всего 17 футболистов. Не помогут мюнхенцам Томас Мюллер, Серж Гнабри, Дуглас Коста, Бенжамен Павар, Корентен Толиссо.

Лацио только стремится добиться стабильности Баварии. В сезоне-2020/2021 подопечные Симоне Индзаги чередуют поражения с победами. Но несмотря на это "орлы" все еще ведут борьбу за еврокубки в Серии А.

Лацио – Бавария: прогноз Favbet

Букмекеры компании Favbet считают, что Бавария фаворит первого поединка с Лацио. Победу чемпионов Германии в Риме оценивают коэффициентом 1,68. В то же время на домашнюю победу Лацио коэффициент 4,80. Ничья в основное время игры – коэффициент 4,35.

Уже сейчас можно сделать ставку, кто из пары Лацио – Бавария пройдет в четвертьфинал. И здесь очевидным фаворитом является Бавария, проход которой в следующий раунд оценен коэффициентом 1,11. В то же время на проход Лацио – коэффициент 7,50.

Поединок Лацио с Баварией должен быть результативным. Во-первых, Бавария играет с высокой линией защиты, когда Лацио исповедует вертикальный футбол и быстро перемещает мяч за спины сопернику.

Во-вторых, у Баварии ужасная статистика в Бундеслиге. За 22 матча мюнхенцы уже пропустили 31 гол. Хуже показателем могут "похвастаться" только откровенные аутсайдеры сезона.

Следовательно, вполне логично сделать ставку, что Лацио забьет минимум один гол. Такой итог оценен коэффициентом 1,98. Если же сделать ставку на 2 гола Лацио – коэффициент 3,25.

Вряд ли Бавария покинет поле без забитых голов. Коэффициент на то, что тотал голов Баварии в игре с Лацио составит более 2 – 1,98.

Противостояние Лацио – Бавария еще и интересно тем, что на поле пересекутся одни из лучших нападающих мира Чиро Иммобиле и Роберт Левандовский. В прошлом году итальянец из-под носа украл у Левандовского "Золотую бутсу".

В компании Favbet считают, что Левандовский имеет больше шансов отличиться голом в матче с Лацио. Гол польского нападающего Баварии оценен коэффициентом 1,44. Одновременно на гол Чиро Иммобиле – коэффициент 2,10.

Поединок 1/8 финала Лацио – Бавария состоится во вторник, 23 февраля. Начало в 22:00.