У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

До теми Як Лаціо збирається здивувати Баварію: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

По телебаченню матч Лаціо – Баварія покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Лаціо – Баварія можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 2". Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги чемпіонів Лаціо – Баваріє показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.