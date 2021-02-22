У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo. До теми Як Лаціо збирається здивувати Баварію: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів По телебаченню матч Лаціо – Баварія покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00. Дивитися онлайн матч Лаціо – Баварія можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 2". Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць. Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний. Також матч Ліги чемпіонів Лаціо – Баваріє показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць. Баварія впевнено подолала груповий етап. Німецька команда здобула 5 перемог та одну гру звела до нічиєї. У групі Баварії протистояли Локомотив Москва, Зальцбург та Атлетіко. Натомість Лаціо забезпечив собі вихід в 1/8 фіналу тільки в останньому турі, коли зіграв унічию з бельгійським Брюгге. Перше місце у групі Лаціо посіла Боруссія Дортмунд. Також у групі виступав російський Зеніт.