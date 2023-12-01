На уровне с Левандовски: открытие УПЛ вошел в топ-100 игроков мира по важному показателю

Футбол – игра, которая с каждым годом все чаще базируется на статистике и аналитике. Болельщики и специалисты рассчитывают каждый показатель, чтобы сравнить того или иного игрока, или команду.

Известный аналитический портал Football Observatory на основании статистических данных составил сотню лучших футболистов мира по финишингу. Среди тех, кто лучше всего конвертирует свои моменты для ударов в голы, есть и украинский игрок.

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Квасница оказался в солидной компании звезд

В список вошел 20-летний вингер Руха Илья Квасница. Юный талант в среднем забивает 0,61 гола за матч, а 33 процента его ударов результативны. В рейтинге реализации он превосходит звезд первой величины Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, имеющих показатели 29 и 26 процентов соответственно.

С учетом многих показателей итоговый индекс Ильи Квасницы составляет 0,153. Это позволило ему расположиться на 79-й строчке по соседству с легендарным Робертом Левандовским и опередить форварда Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле.

Возглавил же список лучших финишеров мира англичанин Харри Кейн из Баварии. Он в среднем забивает 1,57 гола за матч с реализацией 37 процентов ударов. В тройке также оказались Сантьяго Хименез из Фейенорда и Джуд Беллингем из Реала. Полный список здесь.

Отметим, что в подборку попали только те игроки, которые имеют регулярную игровую практику и провели на поле минимум 720 игровых минут в национальном чемпионате-2023/2024.

. Это уже не первый престижный рейтинг, в который попал Илья Квасница. Раньше он вошел в топ-40 футболистов мира по индексу креативности

Всего в нынешней кампании УПЛ Илья Квасница забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 15 матчах УПЛ. Свой следующий поединок Рух проведет 4 декабря в 13:00 против Зари.