Відомий аналітичний портал Football Observatory на підставі статистичних даних склав сотню найкращих футболістів світу за фінішингом. Серед тих, хто найкраще конвертує свої моменти для ударів у голи є й український гравець.

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Квасниця опинився у солідній компанії зірок

До списку увійшов 20-річний вінгер Руха Ілля Квасниця. Юний талант у середньому забиває 0,61 гола за матч, а 33 відсотки його ударів є результативними. За рейтингом реалізації він перевершує зірок першої величини Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе, які мають показники 29 та 26 відсотків відповідно.

З урахуванням багатьох показників підсумковий індекс Іллі Квасниці складає 0,153. Це дозволило йому розташуватися на 79-й сходинці по сусідству з легендарним Робертом Левандовським та випередити форварда Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле.

Очолив же список найкращих фінішерів світу англієць Гаррі Кейн із Баварії. Він у середньому забиває 1,57 гола за матч з реалізацією 37 відсотків ударів. У трійці також опинилися Сантьяго Хіменез з Феєнорда та Джуд Беллінгем із Реала. Повний список тут.

Зазначимо, що у добірку потрапили лише ті гравці, які мають регулярну ігрову практику та провели на полі щонайменше 720 ігрових хвилин у національному чемпіонаті-2023/2024.

Цікаво. Це вже не перший престижний рейтинг, до якого потрапив Ілля Квасниця. Раніше він увійшов у топ-40 футболістів світу за індексом креативності.

Всього в нинішній кампанії УПЛ Ілля Квасниця забив 5 голів та віддав 3 асисти в 15 матчах УПЛ. Свій наступний поєдинок Рух проведе 4 грудня о 13:00 проти Зорі.