Были проанализированы данные 33 сильнейших национальных чемпионатов Европы по футболу. По итогам чего был опубликован топ-100 по данному критерию.
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Квасница и Буяльский попали в список лучших в Европе
Рейтинг определялся по индексу креативности игроков, разработанному на основе данных Wyscout. Он рассчитывается добавлением количества ключевых передач (для голевых моментов) и ожидаемых передач (в зависимости от опасности созданных моментов) за 90 минут, а также взвешиванием результата по спортивному уровню сыгранных матчей (как разница от общего среднего).
Что приятно, место в престижном рейтинге нашлось и двум украинцам. Туда вошли Илья Квасница с Руха и Виталий Буяльский из Динамо, которые по системе гол плюс пас находятся в топ-3 в УПЛ-2023/2024.
Отметим, что в список входили только игроки, имеющие более-менее стабильную игровую практику и проведшие на футбольном поле как минимум 630 минут в национальном чемпионате за одну команду.
Самые креативные игроки по версии CIES Football Observatory
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Лерой Сане (Бавария)
- Нико Уильямс (Атлетик)...
- 40. Илья Квасница (Движение)
- 59. Виталий Буяльский (Динамо)
Полный рейтинг топ-100 со всеми статистическими данными по ссылке.