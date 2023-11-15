Были проанализированы данные 33 сильнейших национальных чемпионатов Европы по футболу. По итогам чего был опубликован топ-100 по данному критерию.

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Квасница и Буяльский попали в список лучших в Европе

Рейтинг определялся по индексу креативности игроков, разработанному на основе данных Wyscout. Он рассчитывается добавлением количества ключевых передач (для голевых моментов) и ожидаемых передач (в зависимости от опасности созданных моментов) за 90 минут, а также взвешиванием результата по спортивному уровню сыгранных матчей (как разница от общего среднего).

Что приятно, место в престижном рейтинге нашлось и двум украинцам. Туда вошли Илья Квасница с Руха и Виталий Буяльский из Динамо, которые по системе гол плюс пас находятся в топ-3 в УПЛ-2023/2024.

Отметим, что в список входили только игроки, имеющие более-менее стабильную игровую практику и проведшие на футбольном поле как минимум 630 минут в национальном чемпионате за одну команду.

Самые креативные игроки по версии CIES Football Observatory

  1. Усман Дембеле (ПСЖ)
  2. Лерой Сане (Бавария)
  3. Нико Уильямс (Атлетик)...
  • 40. Илья Квасница (Движение)
  • 59. Виталий Буяльский (Динамо)

Полный рейтинг топ-100 со всеми статистическими данными по ссылке.