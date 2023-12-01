Известный аналитический портал Football Observatory на основании статистических данных составил сотню лучших футболистов мира по финишингу. Среди тех, кто лучше всего конвертирует свои моменты для ударов в голы, есть и украинский игрок.

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Квасница оказался в солидной компании звезд

В список вошел 20-летний вингер Руха Илья Квасница. Юный талант в среднем забивает 0,61 гола за матч, а 33 процента его ударов результативны. В рейтинге реализации он превосходит звезд первой величины Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, имеющих показатели 29 и 26 процентов соответственно.

С учетом многих показателей итоговый индекс Ильи Квасницы составляет 0,153. Это позволило ему расположиться на 79-й строчке по соседству с легендарным Робертом Левандовским и опередить форварда Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле.

Возглавил же список лучших финишеров мира англичанин Харри Кейн из Баварии. Он в среднем забивает 1,57 гола за матч с реализацией 37 процентов ударов. В тройке также оказались Сантьяго Хименез из Фейенорда и Джуд Беллингем из Реала. Полный список здесь.

Отметим, что в подборку попали только те игроки, которые имеют регулярную игровую практику и провели на поле минимум 720 игровых минут в национальном чемпионате-2023/2024.

Интересно. Это уже не первый престижный рейтинг, в который попал Илья Квасница. Раньше он вошел в топ-40 футболистов мира по индексу креативности

Всего в нынешней кампании УПЛ Илья Квасница забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 15 матчах УПЛ. Свой следующий поединок Рух проведет 4 декабря в 13:00 против Зари.