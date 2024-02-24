Вся тройка в сборе: Куртуа провел тренировку в компании Лунина и Кепы – видео

Бельгийский голкипер Реала Тибо Куртуа на финальном отрезке восстановления после травмы. Лучший вратарь мира 2018 вскоре вернется на поле.

Накануне матча Ла Лиги против Севильи команда Карло Анчелотти провела тренировку. Вместе со своими конкурентами за место в воротах занимался Тибо Куртуа.

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В компании Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги бельгиец выполнял специальные вратарские упражнения. Соответствующее видео обнародовали испанские СМИ.

Куртуа тренируется с Луниным и Кепой: смотрите видео

Однако о полном восстановлении речь не идет. Напомним, Куртуа провел первую тренировку в общей группе 21 февраля. Она длилась всего несколько минут.

Тренеры не форсируют подготовку первого номера "сливочных". Поэтому Лунину не стоит волноваться за место в основе. Возвращение 31-летнего бельгийца ожидается не раньше апреля.