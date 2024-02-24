Накануне матча Ла Лиги против Севильи команда Карло Анчелотти провела тренировку. Вместе со своими конкурентами за место в воротах занимался Тибо Куртуа.
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В компании Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги бельгиец выполнял специальные вратарские упражнения. Соответствующее видео обнародовали испанские СМИ.
Куртуа тренируется с Луниным и Кепой: смотрите видео
Однако о полном восстановлении речь не идет. Напомним, Куртуа провел первую тренировку в общей группе 21 февраля. Она длилась всего несколько минут.
Тренеры не форсируют подготовку первого номера "сливочных". Поэтому Лунину не стоит волноваться за место в основе. Возвращение 31-летнего бельгийца ожидается не раньше апреля.