Основной голкипер Реала Тибо Куртуа впервые с августа прошлого года занимался в общей группе игроков. Об этом сообщают испанские СМИ.
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Первая тренировка Куртуа
Правда, первое занятие 31-летнего голкипера длилось всего несколько минут. Полноценные тренировки начнутся позже.
Куртуа на тренировке Реала / twitter.com/MadridUniversal
Ожидается, что Куртуа сможет вернуться на футбольное поле в начале апреля. Поэтому у Андрея Лунина в распоряжении еще остается более месяца.
Напомним, что Тибо Куртуа порвал крестообразные связки в августе прошлого года. Это произошло перед стартом нового сезона. На замену бельгийцу Реал срочно взял в аренду Кепу Аррисабалагу.
В отсутствие Куртуа конкуренцию за место в воротах выиграл украинский голкипер. Последние шесть матчей Карло Анчелотти ставил Лунина первым номером.
Достижения Куртуа в Реале
- Напомним, что Тибо Куртуа стал игроком мадридского Реала одновременно с Андреем Луниным – летом 2018 года.
- "Королевский клуб" отдал за одного из лучших голкиперов мира 35 миллионов евро.
- Куртуа сразу стал первым номером "галактикос". На его счету 230 матчей в форме Реала.
- Вместе со "сливочными" бельгиец завоевал 8 трофеев.