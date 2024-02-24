Напередодні матчу Ла Ліги проти Севільї команда Карло Анчелотті провела тренування. Разом зі своїми конкурентами за місце у воротах займався Тібо Куртуа.

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В компанії Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги бельгієць виконував спеціальні воротарські вправи. Відповідне відео оприлюднили іспанські ЗМІ.

Куртуа тренується з Луніним та Кепою: дивіться відео

Проте про повне відновлення мова не йде. Нагадаємо, Куртуа провів перше тренування у загальній групі 21 лютого. Воно тривало лише кілька хвилин.

Тренери не форсують підготовку першого номера "вершкових". Тож Луніну не варто хвилюватися за місце в основі. Повернення 31-річного бельгійця очікується не раніше квітня.

До слова. Тібо Куртуа отримав травму розрив хрестоподібних зв'язок у серпні 2023 року. За відсутності бельгійця Лунін та Кепа провели по 18 матчів. Проте українець зумів виграти конкуренцію завдяки надійній грі. Наступний матч Реал зіграє 25 лютого проти Севільї.