Своє пошкодження футболіст отримав на тренуванні, після чого покинув розташуванні бази у сльозах. Одразу стало зрозуміло, що у бельгійця серйозна травма.

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Приблизно 6 місяців Куртуа буде поза складом Реала

Тібо Куртуа зробили медичне обстеження, на якому підтвердилися найстрашніші прогнози. У бельгійського воротаря одна з найнеприємніших футбольних травм.

Після обстеження нашого гравця Тібо Куртуа у нього діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями гравця чекає операція,

– йдеться у заяві клубу.

Таким чином, Андрій Лунін наступний матч із великою ймовірністю проведе в основному складі "вершкових". Мадридський Реал у першому турі чемпіонату Іспанії 12 серпня зустрінеться на виїзді з Атлетіком із Більбао.

Зазначимо. Раніше була інформація, що Андрій Лунін може перейти до Вільярреала, який робив офіційну пропозицію Реалу, але тепер все може змінитися.

Наразі відомо, що мадридський Реал терміново розпочав пошук нового голкіпера й розглядає варіанти з Кепою із Челсі та Де Хеа, який є вільним агентом. Проте невідомо, чи цікавий їм буде такий варіант, з урахуванням, що місце Куртуа в основі є залізобетонним, а ці голкіпери навряд чи погодяться бути дублерами.