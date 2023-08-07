Мадридский Реал готов сделать предложение по Килиану Мбаппе при одном интересном условии. Звездный форвард должен публично объявить, что хочет покинуть свой клуб.

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Становится все горячее

"Королевский" клуб готов пойти на шантаж, чтобы получить в свое распоряжение Килиана Мбаппе. Реал жаждет, чтобы французский форвард "публично" и во весь голос заявил, что он желает покинуть ПСЖ. Только в этом случае президент "сливочных" Флорентино Перес будет готов сделать первое предложение по Мбаппе. Мадридцы готовы сделать это, чтобы Килиан продемонстрировал свою четкую позицию и подчеркнул жажду присоединиться к Реалу.

Если звездный нападающий согласится на такой "шантажный шаг", то "королевский" клуб сделает предложение к нему ПСЖ сначала в размере 180 миллионов евро. Потенциально "сливочные" будут готовы увеличить ее до 200 миллионов, однако все же зависит от Мбаппе. В то же время Килиан может многое потерять. Дело в том, если французский форвард публично объявит о желании покинуть парижан, то он не получит 40 миллионов бонуса за лояльность от ПСЖ, который должен быть выплачен 31 августа.

Напомним. Килиан Мбаппе не отправился с французским грандом турне по Японии, потому что не желает продлевать с парижанами контракт. Более того, ходят слухи, что ПСЖ выставил звездного нападающего на трансфер, потому что тот тренируется с футболистами столичного клуба, которые находятся в данном статусе.

Трансферная сага Мбаппе