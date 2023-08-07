Мадридский Реал готов сделать предложение по Килиану Мбаппе при одном интересном условии. Звездный форвард должен публично объявить, что хочет покинуть свой клуб.
Достойно внимания Следующая станция – Италия: клуб Серии А назвал сумму, которую готов заплатить за Малиновского
Становится все горячее
"Королевский" клуб готов пойти на шантаж, чтобы получить в свое распоряжение Килиана Мбаппе. Реал жаждет, чтобы французский форвард "публично" и во весь голос заявил, что он желает покинуть ПСЖ. Только в этом случае президент "сливочных" Флорентино Перес будет готов сделать первое предложение по Мбаппе. Мадридцы готовы сделать это, чтобы Килиан продемонстрировал свою четкую позицию и подчеркнул жажду присоединиться к Реалу.
Если звездный нападающий согласится на такой "шантажный шаг", то "королевский" клуб сделает предложение к нему ПСЖ сначала в размере 180 миллионов евро. Потенциально "сливочные" будут готовы увеличить ее до 200 миллионов, однако все же зависит от Мбаппе. В то же время Килиан может многое потерять. Дело в том, если французский форвард публично объявит о желании покинуть парижан, то он не получит 40 миллионов бонуса за лояльность от ПСЖ, который должен быть выплачен 31 августа.
Трансферная сага Мбаппе
- Один из главных претендентов на французского форварда был саудовский Аль-Хилаль, после провала с трансфером Лионеля Месси, решил усилиться другой звездой.
- Аль-Хилаль предлагал ПСЖ 300 миллионов за нападающего, а Мбаппе заработную плату в 700 миллионов евро в год и контракт всего на сезон, после чего Килиан мог бесплатно покинуть коллектив, однако француз отказал саудитам.
- Еще одним претендентом на звездного нападающего является английский Ливерпуль, который даже предложил ПСЖ арендовать Мбаппе, который после этого стал бы свободным агентом и смело мог бы перейти в Реал.