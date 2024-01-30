Один из лучших голкиперов мира Тибо Куртуа получил тяжелую травму еще в августе прошлого года. Врачи прогнозировали, что 31-летний бельгиец не успеет восстановиться до завершения сезона.

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Куртуа близок к возвращению

Травма Куртуа открыла окно возможностей для Андрея Лунина, который наконец получил достаточно игровой практики и выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Мастерство и профессионализм украинца поразили Карло Анчелотти, который поставил точку в вопросе первого номера до конца сезона.

Однако на горизонте появилась новая проблема для Лунина. Тибо Куртуа успешно восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

По сообщению испанских СМИ, бельгиец на тренировках уже работает с мячом. Если динамика сохранится, тогда Куртуа может вернуться на поле в апреле.

Таким образом, Тибо сможет сыграть в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, если Реал туда попадет.

К слову. В нынешнем сезоне Тибо Куртуа еще ни разу не выходил на поле. Испанец Кепа Аррисабалага сыграл 18 матчей (пропустил 18 мячей), а Андрей Лунин – 13 (12 пропущенных мячей).