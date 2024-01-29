Нулевой счёт продержался весь первый тайм. А первый гол во встрече был забит на 53-й минуте, но даже не в исполнении более именитого Реала. Хавьер Муньос вывел Лас-Пальмас вперед 1:0.

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Украинец продолжит убеждать Анчелотти

Лишь гол Винисиуса Жуниора и Орильена Чуамэни принесли "сливочным" не только ничью, но и важную выездную победу– 1:2. Команда Карло Анчелотти вывезла из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария три очка и не дала лидеру сезона Жирони оторваться в турнирной таблице Ла Лиги.

Весь поединок ворота Реала защищал украинский голкипер Андрей Лунин, ставший инициатором разговора с главным тренером "Королевского клуба" после победного поединка. Украинец заверил Анчелотти, что будет дальше доказывать свою полезность команде.

Вы знаете, что пока у меня есть возможности, я буду продолжать показывать, что достоин играть за Реал,

– услышал Анчелотти из уст Лунина.

Отметим, что после матча Лунин оказался на газоне. Похоже, что Андрей доигрывал поединок из-за боли в ноге. Медики Реала прямо на поле оказывали помощь украинскому вратарю. Это неприятный сигнал для поклонников Андрея и болельщиков Реала.

Ведь Тибо Куртуа вернется к игре не быстрее мая 2024 года., а Кепа, которого арендовали у лондонского Челси, не слишком поражает своей игрой.

Напомним, что Лунин получил немало критики от Анчелотти и президента клуба Флорентино Переса, ранее защищавший украинца перед наставником, после вылета Реала из Кубка Короля от мадридского Атлетико. Однако уже в следующем поединке Ла Лиги Андрей получил право сыграть с первых минут. Как видим, что Анчелотти не прогадал с выбором.