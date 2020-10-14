Забавный случай произошел в прямом эфире телепрограммы "Доброе утро, Британия". Многие британцы просыпаются именно с этим шоу, но не Тайсон. Майк чуть не уснул во время прямого эфира. Об этом сообщает Twitter-акаунт TMZ.

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Курьез в прямом эфире от Тайсона

Накануне боя американский боксер был приглашенным гостем в утреннюю программу. Вместо рекламы своего выставочного боя для британских фанатов бокса Тайсон едва находил силы, чтобы дать ответы на вопросы и несколько раз едва не уснул ожидая вопрос.

Хотя бой будет выставочным, но боксеры будут бороться за специальный пояс, который одна из ведущих боксерских организаций WBC, WBO, WBA или IBF, изготовит лично для поединка.

После программы Тайсон объяснил эту ситуацию. Не из-за скучных вопросов боксер едва не уснул, а из-за усталости, которая накопилась у него после сложного тренировочного дня.

Старался не спать допоздна для интервью, но уснул. Как лев, мне трудно просыпаться,

– написал боксер в Twitter.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.

￼ — Mike Tyson (@MikeTyson) October 13, 2020

Возвращение Тайсона

Сам Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность. "Железный Майк" и бывший чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс встретятся 28 ноября. Бывшие боксеры проведут 8-раундовый бой.

В первую очередь поединок был запланирован на 12 сентября. На переносе боя настоял Тайсон. Его команда считает, что смещение даты позволит увеличить доход. Вместе с тем, с организацией поединка возникли некоторые проблемы.

В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс драться в шлемах. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличия болельщиков на трибунах.