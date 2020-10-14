Кумедний випадок стався у прямому ефірі телепрограми "Доброго ранку, Британія". Багато британців прокидаються саме із цим шоу, але не Тайсон. Майк мало не заснув під час прямого ефіру. Про це повідомляє Twitter-акаунт TMZ.

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Курйоз у прямому ефірі від Тайсона

Напередодні бою американський боксер був запрошеним гостей у ранкову програму. Замість реклами свого виставкового бою для британських фанатів боксу Тайсон ледь знаходив сили, щоб дати відповіді на питання і кілька разів ледь не заснув чекаючи запитання.

Хоча бій буде виставковим, але боксери боротимуться за спеціальний пояс, який одна з провідних боксерських організацій, WBC, WBO, WBA або IBF, виготовить особисто для поєдинку.

Після програми Тайсон пояснив цю ситуацію. Не через нудні запитання боксер мало не заснув, а через втому, яка нагромадилась у нього після складного тренувального дня.

Намагався не спати допізна для інтерв'ю, але заснув. Як лев, мені важко прокидатися",

– написав боксер у Twitter.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.

￼ — Mike Tyson (@MikeTyson) October 13, 2020

Повернення Тайсона

Сам Майк Тайсон повертається на професійний ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність. "Залізний Майк" і колишній чемпіон світу у 4-х вагових категоріях Рой Джонс зустрінуться 28 листопада. Колишні боксери проведуть 8-раундовий бій.

Першочергово поєдинок був запланований на 12 вересня. На перенесенні бою наполіг Тайсон. Його команда вважає, що зміщення дати дозволить збільшити дохід. Разом з тим, з організацією поєдинку виникли деякі проблемами.

Зокрема, поки незрозуміло, чи будуть Тайсон і Джонс битися у шоломах. Також під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності вболівальників на трибунах.