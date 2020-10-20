Курьез дня: футболисты из Испании получили травмы во время съемок рекламы для Ла Лиги
Два футболиста "Тенерифе", которое выступают во второй по силе лиге Испании курьезно получили травмы. Они получили повреждения после съемок в рекламном ролике для Ла Лиги.
Защитники "Тенерифе" Алекс Муньос и Карл Помарес стали главными неудачниками дня. В съемочном процессе игроки почувствовали серьезный дискомфорт в мышцах и суставах ног. Об этом сообщает испанское издание AS.
Стоит увидеть: Звезды футбола "кусают локти": в Норвегии игрок пушечным ударом забил гол с 40 метров – видео
Курьезные травмы
Главный наставник команды Фран Фернандес уже успел подтвердить повреждения в своих подопечных, которые являются игроками основного состава. Один из защитников Помарес успел восстановиться к матчу 6-го тура Сегунды против Спортинга (1:1), где вышел в стартовом составе команды. Его партнер в линии защиты Муньос до сих пор полностью не залечил травму.
Отметим, что за "Тенерифе" выступает игрок киевского "Динамо" Фран Соль. Нападающий недавно перешел в испанский чемпионат на правах аренды.
После шести матчей "Тенерифе" находится в середине турнирной таблицы Сегунды – 14 место. В их активе лишь 7 набранных пунктов. В новом сезоне Помарес сыграл 5 матчей, где отметился одним результативным ассистом, а травмированный Муньос – 5 поединков и никаких результативных действий.