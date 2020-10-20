Два футболиста "Тенерифе", которое выступают во второй по силе лиге Испании курьезно получили травмы. Они получили повреждения после съемок в рекламном ролике для Ла Лиги.

Защитники "Тенерифе" Алекс Муньос и Карл Помарес стали главными неудачниками дня. В съемочном процессе игроки почувствовали серьезный дискомфорт в мышцах и суставах ног. Об этом сообщает испанское издание AS.

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Курьезные травмы

Главный наставник команды Фран Фернандес уже успел подтвердить повреждения в своих подопечных, которые являются игроками основного состава. Один из защитников Помарес успел восстановиться к матчу 6-го тура Сегунды против Спортинга (1:1), где вышел в стартовом составе команды. Его партнер в линии защиты Муньос до сих пор полностью не залечил травму.

Отметим, что за "Тенерифе" выступает игрок киевского "Динамо" Фран Соль. Нападающий недавно перешел в испанский чемпионат на правах аренды.

После шести матчей "Тенерифе" находится в середине турнирной таблицы Сегунды – 14 место. В их активе лишь 7 набранных пунктов. В новом сезоне Помарес сыграл 5 матчей, где отметился одним результативным ассистом, а травмированный Муньос – 5 поединков и никаких результативных действий.