Невероятный гол забил защитник во второй по силе лиге Норвегии. Игрок защитной линии Хасан Кюрючай, который выступает за "Стреммен", поставил точку в разгроме соперника.

В 21-м раунде второй по силе лиге Норвегии "Ейгарден" принимал на своем поле "Стреммен", где гости разгромно победили соперника 1:4. Последний гол во встрече стал настоящей "вишенкой на торте", пишет 24 канал.

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Невероятный штрафной

Футболисты "Стреммена" заработали штрафной в центре поля, который не должен был создать серьезную угрозу воротам соперника, но произошло совсем иначе.

Защитник гостей Хасан Кюрючай подошел к мячу и без раздумий набрал большой разгон и мощно пробил прямо в ворота. Похоже, голкипер "Ейгардена" не был готов к такому решению игрока соперника.

Защитник снайперским ударом отправил мяч с 40 метров прямо в девятку ворот хозяев – 1:0. Такому удару позавидует много звезд футбольных грандов.

Такая победа не слишком помогла победителю выбраться из низов турнирной таблицы. "Стреммен" находится на 12-м месте, в их активе 22 очка. Их соперник в матче располагается сразу у них за "спиной" – 13 строчка и 17 пунктов.

Невероятный гол Кюрачая смотрите видео