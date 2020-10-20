Два футболісти "Тенеріфе", яке виступає у другій за силою лізі Іспанії курйозно отримали травми. Вони зазнали пошкоджень після зйомок у рекламному ролику для Ла Ліги.

Захисники "Тенеріфе" Алекс Муньйос та Карл Помарес стали головними невдахами дня. У знімальному процесі гравці відчули серйозний дискомфорт у м'язах та суглобах ніг. Про це повідомляє іспанське видання AS.

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Курйозні травми

Головний наставник команди Фран Фернандес вже встиг підтвердити пошкодження у своїх підопічних, які є гравцями основного складу. Один із захисників Помарес таки встиг відновитися до матчу 6-го туру Сегунди проти Спортінга (1:1), де вийшов у стартовому складі команди. Його партнер у лінії захисту Муньйос ще досі повністю не залікував травму.

Наголосимо, що за "Тенеріфе" виступає гравець київського "Динамо" Фран Соль. Нападник нещодавно перейшов в іспанський чемпіонат на правах оренди.

Після шести матчі "Тенеріфе" перебуває у середині турнірної таблиці Сегунди – 14 місце. У їх доробку лише 7 набраних пунктів. У новому сезоні Помарес зіграв 5 матчів, де відзначився одним результативним асистом, а травмований Муньйос – 5 поєдинків та жодних результативних дій.