Преодолел депрессию: Артём Милевский анонсировал громкий возврат впервые во время войны

Бывший футболист Динамо больше года не появлялся в публичном пространстве и переживал нелегкие времена. Впрочем, похоже, что Артем готов снова записывать видео.

После завершения игровой карьеры Артем Милевский начал карьеру блогера, открыв на ютубе канал "Миля". Впрочем, после начала полномасштабной войны этнический белорус исчез из медийного пространства.

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Многие футбольные персоны рассказывали, что у Артема депрессия из-за войны и тот начал пьянствовать. Эти слухи только подогревались из-за отсутствия Милевского в СМИ.

Фанаты на странице Артема в инстаграме призывают его восстановить ютуб-канал. И вот наконец-то нападающий вспомнил о нем, анонсировав новые видео.

Под звук сирен. А вообще скоро на канале "Миля" кое-что появится. Доброе всем утро и мирная неделя,

– написал на своей странице в инстаграм Милевский.

В начале 2023-го Артем посетил матч Динамо – Ингулец и шокировал своим внешним видом. Похоже, что футболист существенно набрал вес и испытывает какие-то проблемы со здоровьем.

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Позже экстренер Динамо Александр Хацкевич рассказывал, что Милевскому необходима психологическая помощь. Напомним, что на ютуб-канале "Миля" более 120 тысяч подписчиков.

Карьера Милевского