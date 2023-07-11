Після завершення ігрової кар'єри Артем Мілевський почав кар'єру блогера, відкривши на ютубі канал "Міля". Втім після початку повномасштабної війни етнічний білорус зник з медійного простору.

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Чимало футбольних персон розповідали, що у Артема депресія через війну і той почав пиячити. Ці чутки лише підігрівались через відсутність Мілевського у ЗМІ.

Фанати на сторінці Артема в інстаграм закликають його відновити ютуб-канал. І ось нарешті нападник згадав про нього, анонсувавши нові відео.

Під звук сирен. А взагалі скоро на каналі "Міля" дещо з'явиться. Доброго всім ранку та мирного тижня,

– написав на своїй сторінці в інстаграм Мілевський.

На початку 2023-го Артем відвідав матч Динамо – Інгулець і шокував своїм зовнішнім виглядом. Схоже, що футболіст суттєво набрав вагу і має якісь проблеми зі здоров'ям.

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Пізніше екстренер Динамо Олександр Хацкевич розповідав, що Мілевському необхідна психологічна допомога. Нагадаємо, що на ютуб-каналі "Міля" більше 120 тисяч підписників.

Кар'єра Мілевського