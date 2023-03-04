Динамо крайне неудачно начало второй круг чемпионата Украины 2022-2023. Команда Мирчи Луческу умудрилась дома проиграть аутсайдеру турнира Ингульцу (0:2).

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Как и все остальные матчи на территории Украины, этот тоже проходил без зрителей из-за военного положения. Впрочем, в VIP-ложу стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского пришли интересные гости.

На трибунах были отмечены бывшие футболисты киевлян Артем Милевский и Александр Алиев. Напомним, что последний с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ для обороны Украины от оккупантов.

Милевский и Алиев посетили игру Динамо:

Милевский сильно изменился

А вот Милевский на долгое время выпал из инфопространства, хотя раньше уроженец Беларуси активно вел соцсети и имел свой ютуб-канал. Несколько раз Артем появлялся в кадре, занимаясь волонтерской деятельностью.

Однако фотографии или видео с ним фанаты Динамо не видели более полугода. И вот, наконец, Милевский появился на публике и его внешний вид удивил болельщиков. Экс-нападающий отрастил бороду, а также заметно поправился.

Как война повлияла на Артема

Отметим, что некоторые СМИ писали о сложном психологическом состоянии Артема из-за войны в Украине. Пишут, что именно из-за депрессии бывший форвард забросил свой ютуб-канал.

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Есть вероятность, что сыграла свою роль ситуация с родителями, которые продолжают находиться в Беларуси. Именно поэтому он отказывался комментировать действия режима Лукашенко.

Напомним, что Артем играл за Динамо с 2002 по 2013 годы, забив 87 голов в 278 матчах. Также на его счету 8 голов в 50 играх за сборную Украины. Кроме киевлян, Милевский играл за Газиантепспор, Хайдук, СНК Сплит, Конкордию, Тосно, Динамо Брест, Кишварду и Минай.