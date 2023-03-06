Киевское Динамо сенсационно проиграло первый официальный матч в 2023 году аутсайдеру чемпионата Ингульцу (0:2). Однако неожиданным поражением гранда украинского футбола есть объяснение.

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Бывший форвард Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко нашел "виновника" поражения киевлян. Им оказался Артем Милевский, посетивший матч "бело-синих". Более того, Леоненко придумал новое прозвище для экс-звезды Динамо, вспомнив забавную историю из ветеранского футбола.

"Я уже говорил, почему Динамо проиграло – потому что Милевский не фартовый. Тем более сейчас у него новый стиль. Он забирает прозвище "поп" у Олега Саленко.

Как-то ехали мы играть в воинскую часть за Борисполем, еще когда были везде блокпосты серьезные. На заправке мы встретились с полковником, чтобы нас провез. Стоим я, Саленко и другие из моей команды. Подъезжает полковник, выходит из машины, смотрит на Саленко и говорит: "А вы что, попа с собой взяли?", – рассказал Леоненко.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Милевский остался в Украине. Бывший форвард Динамо некоторое время был волонтером и помогал пострадавшим от боевых действий.