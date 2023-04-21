В субботу в рамках 22 тура чемпионата Украины пройдет Классическое дерби – Динамо примет Шахтер. Киевляне пока далеки от борьбы за чемпионство, ведь отстают от "горняков" на 12 очков.

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Тем не менее, сражения между принципиальными соперниками всегда были напряженными и нередко дарили немало голов. 24 канал предлагает вспомнить главных бомбардиров Классического во времена независимости Украины.

Милевский на вершине

Лидером этого рейтинга является экснападник Динамо Артем Милевский. Уроженец Беларуси 8 раз расписался в воротах Шахтера, три из этих голов он забил в Суперкубках.

Всего на один мяч от него отстали бразильцы Диого Ринкон и Алекс Тейшер. Первый зажигал в состоянии киевлян в 00-е, тогда как Тейшейра в течение всех сезонов в Шахтере (2010-2015) каждый год отмечался в Классическом.

Еще девяти игрокам удавалось забить 6 голов в дерби. Со стороны Шахтера это делали Андрей Воробей, Жадсон, Луис Адриано, Эдуардо и Марлос. В свою очередь, за динамовцев в Классическом столько мячей забивали Андрей Шевченко, Олег Гусев и Андрей Ярмоленко.

МЕСТО ИГРОКИ КЛУБ ГОЛЫ 1 Артём Милевский Динамо 8 2 Диого Ринкон Динамо 7 3 Алекс Тейшейра Шахтер 7 4 Андрей Воробей Шахтер 6 5 Андрей Шевченко Динамо 6 6 Жадсон Шахтер 6 7 Олег Гусев Динамо 6 8 Эдуардо Шахтер 6 9 Луис Адриано Шахтер 6 10 Андрей Ярмоленко Динамо 6 11 Марлос Шахтер 6 12 Жуниор Мораес Динамо/Шахтер 6 13 Сергей Ребров Динамо 5 14 Мариуш Левандовский Шахтер 5 15 Факундо Феррейра Шахтер 5 16 Алан Патрик Шахтер 5

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Уникальное достижение Мораеса

Шесть раз в матчах между Динамо и Шахтером отмечался Жуниор Мораес. Впрочем, бразило-украинец забивал в составе обеих команд – один мяч за киевлян и пять за дончан.

Небольшая вероятность того, что в ближайшее время к этому рейтингу еще кто-то присоединится. Все вышеуказанные игроки либо уже завершили карьеру, либо уехали из Украины. Ближайшие из действующих игроков - Виталий Буяльский и Денис Гармаш, которые забили по три мяча.