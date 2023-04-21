В субботу в рамках 22 тура чемпионата Украины пройдет Классическое дерби – Динамо примет Шахтер. Киевляне пока далеки от борьбы за чемпионство, ведь отстают от "горняков" на 12 очков.
По теме Эпическая драка Бангуры и беспорядки на глазах Ющенко: интересные факты из истории Всеукраинского дерби
Тем не менее, сражения между принципиальными соперниками всегда были напряженными и нередко дарили немало голов. 24 канал предлагает вспомнить главных бомбардиров Классического во времена независимости Украины.
Милевский на вершине
Лидером этого рейтинга является экснападник Динамо Артем Милевский. Уроженец Беларуси 8 раз расписался в воротах Шахтера, три из этих голов он забил в Суперкубках.
Всего на один мяч от него отстали бразильцы Диого Ринкон и Алекс Тейшер. Первый зажигал в состоянии киевлян в 00-е, тогда как Тейшейра в течение всех сезонов в Шахтере (2010-2015) каждый год отмечался в Классическом.
Еще девяти игрокам удавалось забить 6 голов в дерби. Со стороны Шахтера это делали Андрей Воробей, Жадсон, Луис Адриано, Эдуардо и Марлос. В свою очередь, за динамовцев в Классическом столько мячей забивали Андрей Шевченко, Олег Гусев и Андрей Ярмоленко.
|МЕСТО
|ИГРОКИ
|КЛУБ
|ГОЛЫ
|1
|Артём Милевский
|Динамо
|8
|2
|Диого Ринкон
|Динамо
|7
|3
|Алекс Тейшейра
|Шахтер
|7
|4
|Андрей Воробей
|Шахтер
|6
|5
|Андрей Шевченко
|Динамо
|6
|6
|Жадсон
|Шахтер
|6
|7
|Олег Гусев
|Динамо
|6
|8
|Эдуардо
|Шахтер
|6
|9
|Луис Адриано
|Шахтер
|6
|10
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|6
|11
|Марлос
|Шахтер
|6
|12
|Жуниор Мораес
|Динамо/Шахтер
|6
|13
|Сергей Ребров
|Динамо
|5
|14
|Мариуш Левандовский
|Шахтер
|5
|15
|Факундо Феррейра
|Шахтер
|5
|16
|Алан Патрик
|Шахтер
|5
Читайте также Не от хорошего судейства: УПЛ вошла в топ-10 лиг мира по интересному показателю
Уникальное достижение Мораеса
Шесть раз в матчах между Динамо и Шахтером отмечался Жуниор Мораес. Впрочем, бразило-украинец забивал в составе обеих команд – один мяч за киевлян и пять за дончан.
Небольшая вероятность того, что в ближайшее время к этому рейтингу еще кто-то присоединится. Все вышеуказанные игроки либо уже завершили карьеру, либо уехали из Украины. Ближайшие из действующих игроков - Виталий Буяльский и Денис Гармаш, которые забили по три мяча.