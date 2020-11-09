61-летний белорусский специалист Леонид Кучук может снова возглавить львовский "Рух". Боссы львовян уже ведут переговоры с наставником относительно его возвращения во Львов.

Леонид Кучук уже в ближайшее время может вернуться к рулю львовского клуба. Такую информацию сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сеньков.

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Возвращение в УПЛ

Руководство "Руха" вроде ведет переговоры с двумя наставниками. Клуб пытается пригласить на пост главного тренера Юрия Вернидуба или вернуть на эту должность Юрия Кучука.

Сейчас белорусский наставник тренирует минское "Динамо". А по окончании сезона в Беларуси он, возможно, приедет в "Рух", если президенту клуба Григорию Козловскому удастся его уговорить.

Нынешний тренер львовян Иван Федик не прочь войти в тренерский штаб одного из этих специалистов. Нынешние результаты, которые показывает "Рух", дают руководству клуба усомниться в компетентности наставника.

"Рух" сейчас занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице УПЛ с 4 пунктами. В последнем матче львовяне сыграли вничью против "Ингула" (2:2).

Ранее во львовском клубе опровергали информацию, что Федик может покинуть пост главного тренера. А сам Юрий Вернидуб, который является кандидатом на эту должность, предпочитал не комментировать слухи о его назначении.

Кучук возглавил Рух в феврале 2019 года. Во главе команды наставник провел 32 официальных матча – 18 побед, 8 ничьих и 6 поражений. В прошлом году 10 декабря соглашение наставника с львовским клубом было расторгнуто по обоюдному согласию.