61-річний білоруський фахівець Леонід Кучук може знову очолити львівський "Рух". Боси львів'ян вже ведуть перемовини з наставником щодо його повернення у Львів.

Леонід Кучук вже найближчим часом може повернутись до керма львівського клубу. Таку інформацію повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Андрій Сеньків.

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Повернення в УПЛ

Керівництво "Руху" начебто веде перемовини з двома наставниками. Клуб намагається запросити на пост головного тренера Юрія Вернидуба або ж повернути на цю посаду Юрія Кучука.

Зараз білоруський наставник тренує мінське "Динамо". А після закінчення сезону у Білорусі він, можливо, приїде в "Рух", якщо президенту клубу Григорію Козловському вдасться його вмовити.

Нинішній тренер львів'ян Іван Федик не проти увійти у тренерський штаб когось із цих спеціалістів. Теперішні результати, які показує "Рух", дають керівництву клубу засумніватись у компетентності наставника.

"Рух" наразі займає передостанню сходинку в турнірній таблиці УПЛ з 4 пунктами. В останньому матчі львів'яни зіграли у нічию проти "Інгульця" (2:2).

Раніше у львівському клубі спростовували інформацію, що Федик може покинути посаду головного тренера. А сам Юрій Вернидуб, який є кандидатом на цю посаду, волів не коментувати чутки щодо його призначення.