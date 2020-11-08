В воскресенье, 8 ноября, в рамках 9-го тура "Рух" дома принимал еще одного дебютанта УПЛ "Ингулец". Команды не смогла выявить сильнейшего в этом поединке в Львове.

Рух – Ингулец 2:2

Голы: Мисык, 51, Кондраков, 55 – Бартулович, 17 (п), Козак, 57

Удаление: Кучеренко, 39 ("Ингулец")

Команды начали поединок на Арене Львов" с равной игры. За первую 5-минутку вратари обоих клубов не имели особо работы у собственных владений. Вся игра была преимущественно в центре поля, пишет 24 канал.

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Тайм борьбы

Мартынюк выполнил красивую передачу со штрафного в площадку соперника, где самым ловким оказался Федорчук и пробил в ворота – голкипер на месте. Но арбитр усмотрел офсайд.

Старт поединка запомнился большим количеством борьбы на футбольном поле. Уже к 15-й минуте в активе обеих команд было по одной желтой карточке.

Первый удар в сторону ворот был аж на 15-й минуте в исполнении львовян – мяч пролетел далеко от владений "Ингульца". Более активными в атакующих действиях были подопечные Федика.

Уже в следующей атаке Ситчинава картинно упал в штрафной львовского клуба – пенальти. Виновником стал Копина. К отметке уверенно подошел Бартулович, пробивший в правый от голкипера угол ворот – 0: 1.

Неплохие подачи от Бойчука не завершились ничем опасным у ворот "Ингульца". За 26 минут "Рух" выполнил несколько штрафных, которые снова не смогли использовать игроки львовского клуба.

На 39-й минуте гости сами себе создали проблемы. Кучеренко сфолил Бойчуку, который уже вышел один на один с голкипером – вторая желтая карточка для защитника, которая привела к удалению.

Безумный второй тайм