У матчі другого попереднього раунду кубка України сталась доволі неординарна ситуація між командами Пробій та Куликів-Білка. У грі було використано 12 замін, замість десяти дозволених.

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Новий дозвіл від ФІФА

За новими правилами ФІФА, у грі дозволено проводити додаткову заміну, якщо у гравеця є підозра на травму голови. Тренери обидвох клубів через це і скористались таким нововведеням.

У зв'язку з травмою голови вимушені були покинути поле та звернутись до медиків – Юрій Радульський з Пробію та капітан Куликів-Білка – Василь Білий. Футболісти вже повернулись до розташування команд, але найближчий час будуть відновлюватись від пошкодження.

Основний час закінчився з рахунком 2:2, а у серії пенальті господарі здобули перемогу – 4:3, Куликів-Балка покинув кубок України.

Нагадаємо, що нововведення ФІФА вже використовували в матчі Карпати – Кривбас в Українській Прем'єр-Лізі. Тоді поле покинули гравець криворіжців Єгор Твердохліб та футболіст львівської команди Артур Рябов.