ЛНЗ – Александрия 0:2

Голы: Ковалец, 58, Безерра, 73.

Это первый матч для Александрии, ведь матч 1-го тура против Динамо был перенесен. ЛНЗ дома принимало команду из Кировоградской области, пишет 24 канал.

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Равнозначное начало

В первом тайме команды лишь обменялись моментами без особых обострений. Александрия несколько раз намгалась атаковать, однако безуспешно.

В середине первого тайма команды начали переходить в позиционные атаки, однако опасных моментов так и не наблюдалось. Лишь под конец клубы обменялись обострениями у ворот, однако забить гол никто так и не смог.

Александрия вырвала победу

С началом второго тайма команды снова обменялись моментами, однако на этот раз больше повезло команде из Кировоградщины. На 58-й минуте гости красиво разыграли угловой и Ковалец с навеса отправил мяч в ворота.

А уже на 73-й минуте Александрия увеличила свое преимущество. Беззера принял прострельную передачу, пробив в ворота и мяч попал рикошетом. Этот гол и стал решающим в матче.

Видеообзор матча ЛНЗ – Олександрия

Отметим, что следующий, 3-й тур УПЛ начнется 16 августа.