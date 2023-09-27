Виктория – Минай 1:0

Гол: Сасовский, 46

Тренерский штаб Миная решил отправить в Сумы полурезервный состав во главе с помощниками Владимира Шарана. Сам главный тренер закарпатской команды остался дома, сообщает 24 Канал.

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Поединок на стадионе "Юбилейный" в Сумах начался с задержкой из-за воздушной тревоги. В первом тайме соперники не сумели отличиться забитыми голами.

Начало второго тайма стало "холодным душем" для гостей. Во время розыгрыша углового центрбек Виктории Сасовский головой отправил мяч в сетку ворот Миная. Игра сразу же пошла на встречных курсах. Однако до финального свистка счет так и не изменился.

В итоге сумская Виктория впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Кубка Украины. Команда Анатолия Бессмертного оставила за бортом турнира еще одного представителя УПЛ. Напомним, что в 1/16 финала КУ Виктория победила ЛНЗ (1:0).

Видеообзор матча Виктория – Минай