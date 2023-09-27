Поединок состоится в Сумах на стадионе "Юбилейный" в 14:00. По информации издания, на выездной кубковый матч Минай поехал не только полурезервным составом, но и в неполном тренерском штабе.
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Раскидываются кубковым турниром
На противостояние против Виктории отправились только восемь игроков основы Миная, которые не получали много игровой практики. Вместе с ними участие в 1/8 финала Кубка примут футболисты юношеской команды U-19.
Потом появилась еще одна информация. Командой УПЛ не будет руководить в ближайшем матче главный тренер Владимир Шаран.
Наставник остался в Минае, чтобы продолжить подготовку команды к следующему домашнему поединку УПЛ против киевской Оболони, которая состоится уже 1 октября.
В игре Кубка Украины Минаем будут руководить помощники Шарана – Сергей Мизин и Игорь Лучкевич.
Таким образом, в закарпатском клубе хотят показать, что украинское первенство для них приоритет. Ведь иду нужно выбираться из основ таблицы. Подопечные Шарана набрали всего 3 балла в 8 сыгранных поединках сезона-2023/2024. Поэтому Минай идет на последнем 16 месте.
В предыдущем туре минайцы проиграли на выезде дебютанту УПЛ по житомирскому Полесью 2:1.