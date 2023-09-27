Вікторія – Минай 1:0

Гол: Сасовський, 46

Тренерський штаб Минаю вирішив відправити до Сум напіврезервний склад на чолі з помічниками Володимира Шарана. Сам головний тренер закарпатської команди залишився вдома, повідомляє 24 Канал.

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Поєдинок на стадіоні "Ювілейний" в Сумах розпочався із затримкою через повітряну тривогу. В першому таймі суперники не зуміли відзначитися забитими голами.

Початок другого тайму став "холодним душем" для гостей. Під час розіграшу кутового центрбек Вікторії Сасовський головою відправив м'яч до сітки воріт Минаю. Гра одразу пішла на зустрічних курсах. Проте до фінального свистка рахунок так і не змінився.

У підсумку сумська Вікторія вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу Кубка України. Команда Анатолія Безсмертного залишила за бортом турніру ще одного представника УПЛ. Нагадаємо, що в 1/16 фіналу КУ Вікторія перемогла ЛНЗ (1:0).

Відеоогляд матчу Вікторія – Минай