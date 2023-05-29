В польском городе Познань завершился Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ. Участие в этом этапе приняла сборная Украины, что стало для нее первым международным стартом в 2023 году, пишет 24 канал.

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Турнир оказался удачным для наших спортсменов. Они получили 11 наград разного сорта, в том числе три золотые медали. Две из них на счету лидера сборной Украины Людмилы Лузан.

Сначала 26-летняя гребля победила на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, а через два дня возобладала в заплыве на 500 метров. Кроме того, Лузан покорилось еще одно серебро и бронза.

Еще одно золото завоевала сборная на байдарках. В победный квартет, который был самым быстрым на дистанции 500 метров, вошли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

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В общей сложности наши гребцы получили по три золота и серебра, а также пять бронзовых наград. Такое наследие позволило Украине оказаться в топ-тройке зачета на КС, пропустив вперед только Польшу и Китай.

Медальный зачет Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани:

Польша 6+4+2 Китай 3+4+2 Украина 3+3+5

При этом по количеству медалей наша команда уступает только полякам. Следующее соревнование для сборной Украины пройдет в Польше, в рамках Европейских игр. А в августе нашей команды ждет чемпионат мира в немецком Дуйсбурге.