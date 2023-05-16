Виктория Ус завоевала три награды на международных соревнованиях по гребле "Кракисский слалом". Украинка посвятила свой триумф погибшему герою.

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Не забывая героев

Украинская женжина-гребец смогла добиться немалого успеха на международных соревнованиях по гребле, которые проходили в Польше. Виктории далось по силам добыть в борьбе одну золотую медаль и две серебряные награды. Все тотально торжествовала на соревнованиях на каноэ, а также дважды стала серебряным призером на каяке и в экстрим-слаломе. Стоит отметить, что свои награды Виктория посвятила многократному чемпиону Украины по гребному слалому. Олегу Серому, погибшему за независимость Украины под Бахмутом.

Хочу посвятить их Серому Олегу, погибшему под Бахмутом защищая Украину. Он был невероятно талантлив на воде и искренним, добрым, всегда улыбающимся в жизни. Вечная память герою! И спасибо всем нашим защитникам за ваш тяжелый труд,

– сказала Виктория Ус.

Награды Ус / фейсбук гребца.

Серебряная медаль Ус / фейсбук гребца

Выступления украинки