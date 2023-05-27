26 мая в польской Познани стартовал этап Кубка мира по гребле на каноэ. Для украинских гребцов эти соревнования являются отбором в команду для участия в ІІІ Европейских играх.

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В финале соревнований на дистанцию 200 метров в каноэ-одиночке победу праздновала двукратная призерша Олимпиады-2020 в Токио Людмила Лузан. Украинка первой финишировала с результатом 47,65 секунды. "Серебро" и "бронза" в спринте достались китаянкам Венцзюнь Лин и Чанвен Шуай.

Результат соревнований на дистанции 200 метров

1. Людмила Лузан (Украина) – 47,65

2. Венцзюнь Лин (Китай) – 47,98

3. Чанвен Шуай (Китай) – 48,31

Видео победы Людмилы Лузан

Еще одну медаль в копилку сборной Украины завоевал гребец Александр Зайцев. Наш спортсмен финишировал третьим в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров.

К слову. Этап Кубка мира по гребле в Познани продлится с 26 по 28 мая.