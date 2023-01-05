Джима возвращается: украинка попала в топ-20 в первой гонке 2023 года
В словенской Поклюке начался четвертый этап Кубка мира 2022/23. В женском спринте украинская биатлонистка Юлия Джима продемонстрировала самый лучший результат сезона.
В четверг, 5 января, в словенской Поклюке состоялась первая гонка Кубка мира в 2023 году – женский спринт. Сборная Украины была представлена 4 биатлонистками.
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Как и предполагалось, в гонке не смогла поучаствовать олимпийская чемпионка Елена Белосюк, переболевшая перед новогодними праздниками.
Так что гонку украинки начали в таком составе: Анастасия Меркушина (4-й стартовый номер), Юлия Джима (7), Дарья Блашко (44) и Анна Кривонос (69).
Как выступили украинки
Лучший результат среди украинских биатлонисток показала Юлия Джима. Украинка отлично отстреляла два огневых рубежа и в итоге заняла 19 место. Кстати, это только второй старт Юлии в сезоне. В спринте в Анси она была 74-й.Достойно внимания! 19-е место Юлии Джимы является лучшим результатом для украинских биатлонисток в личных стартах этого сезона. Предыдущее достижение установила Елена Белосюк в Анси – 29-е место.
Анастасия Меркушина с одним промахом тоже финишировала в зачетной зоне – 38-е место. Без ошибок прошла дистанцию Дарья Блашко, но низкая скорость помешала ей побороться за высокие места (45 место). Тем не менее, Дарья Блашко тоже квалифицировалась в гонку преследования.
Анна Кривонос с двумя штрафными кругами заняла итоговое 78-е место.
Победительницей женского спринта стала шведка Эльвира Эберг, показавшая время 20:25.2 на дистанции 7,5 км. Серебро у Жюльи Симон из Франции, а бронза досталась Доротее Вирер.
Результаты женского спринта в Поклюке
- 1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) 20:25.2 минуты
- 2. Жюлья Симон (Франция, 0+0) +6.9
- 3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +18.7
...
- 19. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:04.8
- 38. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:51.6
- 45. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +2:01.9
- 78. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:51.0
В пятницу, 6 января, в Поклюке состоится мужская спринтерская гонка. Начало в 15:20 по Киеву.
Программа четвертого этапа Кубка мира в Поклюке
- 5 января (четверг), 15:20. Спринт, женщины (7.5 км)
- 6 января (пятница), 15:20. Спринт, мужчины (10 км)
- 7 января (суббота), 12:30. Гонка преследования, женщины (10 км)
- 7 января (суббота), 15:45. Гонка преследования, мужчины (12.5 км)
- 8 января (воскресенье), 12:45. Одиночная смешанная эстафета
- 8 января (воскресенье), 15:25. Смешанная естафета