Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист на первую гонку Кубка мира в 2023 году. Состав сборной Украины не претерпел изменений по сравнению с этапом в Анси. Однако, вполне возможно, что гонку пропустит титулованная украинская биатлонистка.

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Как отмечает Суспильне Спорт со ссылкой на комментарий тренера сборной Украины Александра Кравченко, участие в спринте Елены Билосюк под вопросом. Олимпийская чемпионка 2014 простудилась в канун новогодних праздников и еще полностью не восстановилась.

Однако Билосюк попала в стартовый лист спринтерской гонки под номером 95.

Состав сборной Украины на спринт

4. Анастасия Меркушина

7. Юлия Джима

44. Дарья Блашко

69. Анна Кривонос

95. Елена Билосюк

Важно! Женская спринтерская гонка в Поклюке начнется 5 января в 15.20 по киевскому времени.

Напомним, что на предыдущих трех этапах Кубка мира лучший результат в спринте среди украинок показала Елена Билосюк. Она финишировала 29-й на этапе в Анси.

Программа четвертого этапа Кубка мира в Поклюке