Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист на первую гонку Кубка мира в 2023 году. Состав сборной Украины не претерпел изменений по сравнению с этапом в Анси. Однако, вполне возможно, что гонку пропустит титулованная украинская биатлонистка.
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Как отмечает Суспильне Спорт со ссылкой на комментарий тренера сборной Украины Александра Кравченко, участие в спринте Елены Билосюк под вопросом. Олимпийская чемпионка 2014 простудилась в канун новогодних праздников и еще полностью не восстановилась.
Однако Билосюк попала в стартовый лист спринтерской гонки под номером 95.
Состав сборной Украины на спринт
- 4. Анастасия Меркушина
- 7. Юлия Джима
- 44. Дарья Блашко
- 69. Анна Кривонос
- 95. Елена Билосюк
Напомним, что на предыдущих трех этапах Кубка мира лучший результат в спринте среди украинок показала Елена Билосюк. Она финишировала 29-й на этапе в Анси.
Программа четвертого этапа Кубка мира в Поклюке
- 5 января (четверг), 15:20. Спринт, женщины (7.5 км)
- 6 января (пятница), 15:20. Спринт, мужчины (10 км)
- 7 января (суббота), 12:30. Преследования, женщины (10 км)
- 7 января (суббота), 15:45. Преследования, мужчины (12.5 км)
- 8 января (воскресенье), 12:45. Одиночная смешанная эстафета
- 8 января (воскресенье), 15:25. Смешанная естафета